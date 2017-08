TV- und Radiotipps für Montag, 28. August

Re: Colonia Dignidad, Liebesg'schichten und Heiratssachen, Sommergespräche: Sebastian Kurz, Der Baader Meinhof Komplex, Bullhead

19.40 REPORTAGE

Re: Colonia Dignidad Werner Schmidt-ke lebte 41 Jahre lang als Sklave der Sekte Colonia Dignidad in Chile. Sein Leben bestand aus Sklavenarbeit, Prügeln und Elektroschocks. Der deutsche Staat wusste von Misshandlungen, schaute aber weg. Heute ist Werner Invalide und Sozialhilfe-Empfänger. Bis 20.15, Arte

20.15 GEFÜHL

Liebesg'schichten und Heiratssachen Elizabeth T. Spiras sommerlicher Einblick ins zutiefst Menschliche. In der Folge acht im 21. Jahr auf der Suche nach dem Glück zu zweit: ein 37-jähriger Waffelmacher aus dem Waldviertel, eine 70-jährige Juristin, eine Kunstpädagogin von 52 Jahren aus dem Südburgenland oder auch ein Pensionist mit 67 aus dem südlichen Niederösterreich. Bis 21.050, ORF 2

foto: orf/wega film/josef neuper

21.00 TALK

Hart, aber fair: Wie umgehen mit Trump, Erdogan und Putin? Frank Plasberg konfrontiert Politiker mit Fragen von Wählern: Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Jürgen Trittin (Bündnis 90/Grüne), dabei auch Ina Ruck, ehemalige ARD-Korrespondentin in Moskau und Washington. Bis 22.15, ARD

21.05 INTERVIEW

Sommergespräche: Sebastian Kurz (ÖVP) stellt sich im Glascontainer vor dem Parlament den Fragen von Tarek Leitner – über Themen auch abseits der Flüchtlingsrouten, Integration, Quereinsteiger und einer Zusammenarbeit mit der SPÖ. Liveticker und User-Diskussion zum Sommergespräch auf derStandard.at. Bis 22.00, ORF 2

22.19 FILMGESCHICHTE

100 Jahre Ufa – Im Maschinenraum des deutschen Films Die Dokumentation erzählt die Geschichte des größten und ältesten deutschen Filmkonzerns als Unternehmensgeschichte von staatstragender Bedeutung. Zunächst Propagandainstrument für den deutschen Kaiser, soll die Ufa in der Weimarer Republik den deutschen Mythos festigen, nationale Filme schaufeln am Grab der Demokratie. Der Tonfilm macht die Ufa erst richtig groß. Und NS-Propagandaminister Joseph Goebbels stellt sie in den Dienst nationalsozialistischer Propaganda. Heute glänzt die Ufa vor allem mit historischen Hochglanz-Mehrteilern. Der Konzern, heute im Besitz von Bertelsmann, hat sich immer wieder übernommen, er wurde mehrfach vom deutschen Staat, Banken und anderen Konzernen gerettet. Bis 23.10, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen bei Clarissa Stadler: 1) Die Filmfestspiele von Venedig – mit Prominenz wie George Clooney, Jane Fonda, Robert Redford, Ai Weiwei. 2) Robert Menasse über sein neues Buch Die Hauptstadt. 3) Eröffnung des "Hauses der Geschichte" in St. Pölten. 4) Doku: Kunst: Das Milliarden-Dollar-Versteck. 5) LesArt: Christiane von Pölnitz und Ferdinand Schmatz bei Christian Ankowitsch. Bis 0.00, ORF 2

22.25 RAF

Der Baader Meinhof Komplex (D 2008, Uli Edel) Deutschland in den 1970er-Jahren: Andreas Baader (Moritz Bleibtreu), Gudrun Ensslin (Johanna Wokalek) und Ulrike Meinhof (Martina Gedeck) begreifen die Bundesrepublik als faschistisches System und erklären dem Staat mit mörderischen Anschlägen den Krieg. Bernd Eichingers aufwendige Produktion schildert ein blutiges Stück deutscher Geschichte. Bis 0.40, 3sat

foto: constantin film verleih

0.00 DRAMA

Bullhead (Rundskop, B/NL 2011, Michaël R. Roskam) Was Hormonpräparate in der Viehzucht und am Menschen anstellen können. Was Kinder ande-ren Kindern antun. Der Film greift die Ermordung des belgischen Beamten Karel Van Noppen auf, der illegale Viehzuchtpraktiken von Landwirten und Landwirtschaftsunternehmern in Belgien aufdeckte und 1995 ermordet wurde. Bis 2.00, WDR