Herzkatheter-Eingriff: Risiko für Untergewichtige höher

Untergewicht, nicht Übergewicht, führt bei Herzkatheter-Eingriffen zu einer höheren Sterblichkeit, so das Ergebnis einer aktuellen Studie

Ein hoher Body Mass Index (BMI) ist ein bekannter Risikofaktor für Koronare Herzkrankheiten. Nun haben Studien allerdings gezeigt, dass übergewichtige und adipöse Patienten nach der Wiedereröffnung von Gefäßen mittels Herzkatheter weniger Komplikationen und bessere klinische Ergebnisse haben. "Dieses Phänomen bezeichnen wir als Übergewichts-Paradoxon ('obesity paradox')", so Afnan Tariq, interventioneller Kardiologe am Lenox Hill Hospital in New York. Er ist der Hauptautor einer Studie mit mehr als einer Million Patienten, die kürzlich auf dem Europäischen Kardiologiekongress (ESC) in Barcelona präsentiert wurde.

"Seit Längerem ist auch aus der Intensivmedizin ein ähnliches Übergewichts-Paradoxon bekannt. Unabhängig von den aktuellen Daten zu PCI und BMI müssen wir aber aus herzmedizinischer Sicht darauf hinweisen, dass Übergewicht natürlich ein nachgewiesener Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist und deshalb vermieden werden sollte", so Franz Xaver Roithinger, Pressesprecher und Past-Präsident der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) zur aktuellen Studie.

Die Studie untersuchte in einer für die USA repräsentativen Patientengruppe nach einem Kathetereingriff die Zusammenhänge zwischen dem BMI und der Sterblichkeit im Krankenhaus, der Liegezeit, den Behandlungskosten sowie die Wiedereinweisungsrate innerhalb von 30 Tagen. Im Jahr 2013 hatten in den USA 1.035.727 Patienten einen Herzkatheter-Eingriff, wovon 42 Prozent ein Stent oder Ballon eingesetzt wurde. 0,4 Prozent der Patienten waren untergewichtig (BMI kleiner als 19 kg/m2), 11,4 Prozent adipös (BMI 30,1 bis 40 kg/m2) and acht Prozent krankhaft fettleibig (BMI über 40 kg/m2).

Dreifach höheres Sterberisiko

Das Fazit der Studie: Untergewichtige Patienten hatten ein mehr als dreifach höheres Sterberisiko nach dem Kathetereingriff als krankhaft fettleibige, und ein fünfmal höheres als übergewichtige. Die Sterblichkeit betrug sechs Prozent bei Untergewichtigen, 2,3 Prozent bei Normalgewichtigen, 1,7 Prozent bei Übergewichtigen, 1,2 Prozent bei Adipösen, 1,9 Prozent bei krankhaft Fettleibigen.

Die Verweildauer im Krankenhaus war bei Untergewichtigen mehr als doppelt so lang wie bei Normalgewichtigen (105 Tage versus 5,1 Tage), was fast 50 Prozent höhere Kosten für Untergewichtige bedeutete (33.540 US-USD versus 22.581 US-USD). Krankhaft Fettleibige hatten eine geringfügig längere Verweildauer und höhere Behandlungskosten als Normalgewichtige.

Untergewichtige wurden um 18 Prozent häufiger innerhalb von 30 Tagen wieder in ein Krankenhaus aufgenommen als Normalgewichtige, krankhaft Übergewichtige um 8,2 Prozent seltener. "Es scheint, dass Patienten mit einem höheren BMI bessere Outcomes als normalgewichtige Patienten haben", bilanziert Tariq. "Die Studie bestätigt auch, dass die fragilen Patienten, jene mit dem niedrigsten BMI, bei Herzkatheter-Eingriffen die schlechtesten Outcomes haben." (red, 28.8.2017)