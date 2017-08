Morgen-Update für Montag, den 28.8.2017: Mindestsicherung, Rosenkranz und Hurrikan Harvey

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Mindestsicherung: Wenn Flüchtlinge mehr als Einheimische bekommen

Barbara Rosenkranz wird Spitzenkandidatin bei der Freien Liste Österreich

Häupl übergibt Ende Jänner den Parteivorsitz der Wiener SPÖ

[International] Neue Brexit-Runde: Viele Papiere, wenig Konstruktives

[Wirtschaft] Pioniere in Persien: Österreicher erzeugen Solarstrom in Iran

[Panorama] Hurrikan "Harvey" verwandelt weite Teile von Südtexas in eine Wasserwüste

Österreicher gewann Bartmeisterschaft in Stuttgart

[Lifestyle] Gut im Müsli oder zu Pancakes: Ahornsirup im Test

[Gesundheit] Nährstoffzufuhr: Veganer riskieren Mangelernährung

[Web] Kritik an Qualität auf Netflix: Masse statt Klasse regiert



[Wetter] Am Montag ziehen bereits vom Morgen an kompaktere Wolken und vereinzelt auch Schauer und Gewitter durch. Diese werden tagsüber häufiger und können kräftig ausfallen, die Hauptgefahr stellt dabei der Starkregen dar, aber auch Sturmböen sind möglich. Wetterbegünstigt bleiben lediglich Niederösterreich und das Burgenland. Generell zeigt sich im Donauraum und im Rheintal auch länger die Sonne. Wie das Wetter für diese Woche so wird, erfahren Sie hier!



[Zum Tag] Johann Wolfgang von Goethe wäre heute 268 Jahre alt geworden. Der berühmte deutsche Dichter und Schriftsteller gilt als Vertreter des Sturm und Drang sowie der Weimarer Klassik.