Salzburgs EL-Gegner Marseille kam in Monaco unter die Räder

1:6-Niederlage für Olympique

Monaco – Red Bull Salzburgs Europa-League-Gegner Olympique Marseille hat am Sonntag in der französischen Fußball-Meisterschaft ein Debakel hinnehmen müssen. Auswärts gegen AS Monaco setzte es eine 1:6-Niederlage, wobei der Top-Star des Titelverteidigers gar nicht im Einsatz war. Der angeblich vor einem Wechsel zu Paris St. Germain stehende Kylian Mbappe saß nur auf der Bank.

PSG und Monaco führen die Tabelle mit je zwölf Punkten aus vier Spielen an, Marseille liegt mit sieben Zählern auf Rang sechs. Die Salzburger treffen in der Gruppenphase am 28. September daheim und am 7. Dezember auswärts auf "OM". (APA, 27.8.2017)