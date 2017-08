Milan mühte sich mit Cagliari

Austrias Auftaktgegner in der EL-Gruppenphase hält nach zwei Runden beim Punktemaximum

Mailand – AC Milan hat auch das zweite Saisonspiel in der italienischen Fußball-Meisterschaft gewonnen. Die Mailänder, am 14. September in Wien Auftaktgegner der Austria in der Europa-League-Gruppenphase, mühten sich am Sonntagabend gegen Cagliari zu einem 2:1 (1:0).

Die Tore für Milan erzielten Youngster Patrick Cutrone (10.) sowie der Spanier Suso (70.). Cagliari, das mit einer 0:3-Pleite bei Titelverteidiger Juventus Turin in die Saison gestartet war, war durch Joao Pedro der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen (56.).

Neben Juventus, Inter Mailand und AC Milan halten auch SSC Napoli und Sampdoria Genua nach zwei Spielen beim Punktemaximum. Die Neapolitaner besiegten Atalanta Bergamo zu Hause 3:1. Sampdoria setzte sich bei Fiorentina mit 2:1 durch. (APA, 27.8.2017)