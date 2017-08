Farc-Rebellen gründen Partei

Nach jahrzehntelangem bewaffnetem Kampf – Offizielle Vorstellung am Freitag

Bogota – Kolumbiens linke Guerillaorganisation Farc geht nach über 50 Jahren bewaffnetem Kampf in die Politik. Die Rebellen eröffneten am Sonntag den Kongress, aus dem in der kommenden Woche ihre politische Partei hervorgehen soll. "Heute beginnen wir einen neuen Weg", sagte Farc-Anführer Rodrigo Londono zum Auftakt vor rund 1.200 Delegierten in der Hauptstadt Bogota.

Wie andere frühere Kämpfer hat Londono seinen Kampfnamen "Timochenko" abgelegt und benutzt wieder seinen bürgerlichen Namen. Die Farc wollen am Freitag ihre Partei offiziell vorstellen; bis dahin sollen über Inhalte diskutiert und ein Name gewählt werden. Zentrales Anliegen ist die soziale Gerechtigkeit – die Guerilla hatte in den 1960er-Jahren als Protest vor dem Elend der Landbevölkerung zu den Waffen gegriffen.

In dem blutigen Konflikt starben seitdem über 220.000 Menschen; in ihrem Kampf gegen Staat und rechte Paramilitärs ließen sich die Farc-Rebellen auch zahlreiche Gräueltaten zuschulden kommen. Im vergangenen Jahr unterzeichneten sie einen Friedensvertrag mit der Regierung von Staatschef Juan Manuel Santos. Die Farc will am Freitag ihre Partei offiziell vorstellen. (APA, 27.8.2017)