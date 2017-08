Guatemalas Präsident verweist UN-Ermittler des Landes

Als Reaktion auf Korruptionsermittlungen

Guatemala-Stadt – Als Reaktion auf Korruptionsermittlungen gegen ihn hat Guatemalas Staatschef Jimmy Morales den Chefermittler einer UNO-Sonderkommission des Landes verwiesen. "Ich erkläre Herrn Ivan Velazquez Gomez zur unerwünschten Person", sagte Morales in einer am Sonntag auf Twitter verbreiteten Botschaft. Er wies das Außenministerium an, die Abreise Velazquez' sofort zu veranlassen.

Der anerkannte Jurist leitet seit Jahren die von der UNO gestützten Internationale Kommission gegen Straflosigkeit (Cigig) in dem mittelamerikanischen Land. Zusammen mit der guatemaltekischen Staatsanwaltschaft hat die Cigig seit 2007 zahlreiche Korruptionsskandale aufgedeckt; 2015 brachten ihre Ermittlungen zu einem kriminellen Netzwerk im Staatsapparat sogar den damaligen Präsidenten Otto Perez Molina zu Fall.

Vor einigen Tagen hatten die Ermittler den seit Jänner 2016 regierenden Morales ins Visier genommen. Der frühere TV-Komiker und Schauspieler soll seinen Wahlkampf 2015 illegal finanziert haben. Guatemala gilt als eines der korruptesten Länder weltweit. (APA, 27.8.2017)