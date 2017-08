19-jähriger Innenverteidiger bekommt bei Auswärtssieg einen Kurzeinsatz

Venlo – Neo-Teamspieler Maximilian Wöber hat am Sonntag sein Debüt für Ajax Amsterdam gegeben. Der 19-jährige Innenverteidiger wurde beim 2:0-Auswärtserfolg in Venlo in der 80. Minute eingewechselt. Wöber war erst am vergangenen Donnerstag für kolportierte 7,5 Millionen Euro von Rapid zum niederländischen Rekordmeister transferiert worden. (APA, 27.8.2017)