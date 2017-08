Hamilton gewinnt GP von Belgien vor Vettel

Ricciardo auf Rang drei – nur Safety Car macht das Rennen spannend

Spa-Francorchamps – Lewis Hamilton hat in seinem 200. Formel-1-Rennen den 58. Sieg gefeiert. Der Mercedes-Pilot gewann am Sonntag in Spa vor dem WM-Führenden Sebastian Vettel im Ferrari. Den dritten Platz sicherte sich bereits zum fünften Mal in diesem Jahr Daniel Ricciardo im Red Bull. In der Gesamtwertung verkürzte Hamilton seinen Rückstand auf sieben Punkte, Teamkollege Valtteri Bottas ist nach wie vor Dritter.

Als Fünfter hinter Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari verpasste Bottas das Podest aber deutlich. Nico Hülkenberg holte für Renault den sechsten Platz. Wieder einmal Pech hatte Max Verstappen, der seinen sechsten Ausfall in der laufenden Saison hinnehmen musste. Schon sieben Ausfälle hat Fernando Alonso zu Buche stehen, der auch auf dem Ardennen-Kurs von seinem McLaren-Honda im Stich gelassen wurde.

Sieg nach Pole-Rekord

"Das Team hat einen großartigen Job gemacht. Seb hat einen tollen Fight geliefert", sagte Hamilton nach seinem fünften Sieg 2017. Der 32-Jährige war zum 68. von der Pole Position in ein Formel-1-Rennen gestartet. Damit stellte er den Rekord von Michael Schumacher ein, der an gleicher Stelle 1992 seinen ersten von 91 Siegen gefeiert hatte.

Nach einem Start ohne Zwischenfälle fuhren Hamilton und Vettel vorneweg, ihre finnischen Teamkollegen Bottas und Räikkönen konnten das Tempo nicht ganz mitgehen. Hamilton wechselte nach dem ersten Viertel der Renndistanz zuerst auf Soft-Reifen, Vettel tauschte zwei Runden später und blieb – wie auch das gesamte übrige Rennen – hinter dem Briten.

Spannung dank Safety Car

Interessant wurde es noch einmal während eines Safety-Car-Einsatzes, ausgelöst durch eine gedankenlose Kollision zwischen den beiden Force-India-Autos, die Sergio Perez den rechten Hinterreifen und Esteban Ocon seinen linken Frontflügel kostete. Vettel wechselte nun auf die schnellere Ultrasoft-Mischung. Hamilton und Bottas aber bekamen einen neuen Soft-Satz, da Mercedes keine neuen Ultrasoft mehr zur Verfügung hatte.

Ricciardo überholte nach dem Restart Bottas und schob sich auf den dritten Platz, Vettel kam vorne jedoch nicht an Hamilton vorbei. Eine einzige gefährliche Attacke des viermaligen Weltmeisters wehrte der Dreifach-Champion ab. "Es zeigt, dass es einfach schwierig ist zu überholen, und der Lewis ist einfach ein super Rennen gefahren", erklärte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff im ORF-Interview.

Vettel hatte Spaß

"Es hat Spaß gemacht. Ich habe gewartet, dass Lewis einen Fehler macht, aber das hat er nicht", erläuterte Vettel, der mit seinem Restart nicht glücklich war. "Ich habe geschaut, dass ich nicht zu weit weg bin, aber dann war ich zu nahe." Mit dem Speed und der Laufleistung seines Ferrari zeigte sich der 30-Jährige aber zufrieden. "Wir haben auf solchen Strecken einen Schritt nach vorne gemacht."

Pechvogel Verstappen musste seinen Red Bull RB13 bereits in der neunten Runde auf der Strecke abstellen. Zuvor hatte der 19-Jährige über massiven Leistungsverlust geklagt. Für den in Hasselt in Belgien geborenen Niederländer war es im zwölften Rennen der bereits sechste Ausfall. "Für ein Topteam darf das nicht passieren. Das ist richtig schlecht", beklagte sich Verstappen, der das gesamte Wochenende über von einer gigantischen Fangemeinde unterstützt wurde.

Marko rätselt

"Zuerst hat es geheißen, es war die Zündkerze, jetzt sollen es nur Sensoren gewesen sein", erklärte Red-Bull-Berater Helmut Marko. "Diese Ausfallserie, diese Probleme sind schwer zu ertragen." Im Moment wisse man im Team nicht, "was wir da machen sollen".

Schon vor dem Rennen sorgte Mick Schumacher für einen emotionalen Moment. Der Sohn von Michael Schumacher drehte eine Runde im Benetton, mit dem sein Vater 1994 den ersten seiner sieben Titel errungen hatte. "Da waren sehr viele Emotionen dabei", sagte der 18-Jährige. "Es war mega, so ein Auto fahren zu dürfen." (APA, 27.8.2017)