Horrorfilm-Regisseur Tobe Hooper verstorben

Mit Filmen wie "The Texas Chainsaw Massacre" prägte er das Genre

Sherman Oaks – Horrorfilme wie "Poltergeist" (1982) oder "The Texas Chain Saw Massacre" (dt. "Blutgericht in Texas", 1974) machten ihn berühmt und zu einer für das Genre prägenden Figur.

horrornymphs

Laut Medienberichten ist der US-Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Tobe Hooper am Samstag 74-jährig im kalifornischen Sherman Oaks verstorben.

1943 in Austin, Texas, geboren, drehte Hooper erst Kurzfilme und Dokumentationen fürs Fernsehen, ehe er frustriert von der Erfolglosigkeit seines ersten Spielfilms über eine Hippiekommune mit dem "The Texas Chain Saw Massacre" einen Überraschungserfolg landete. (red, 27.8.2017)