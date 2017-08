Lehaci/Schwarz bei WM auf Rang sechs

Kajak-Duo unzufrieden: "Medaille wäre drin gewesen"

Racice – Die Flachwasser-Kanutinnen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz haben bei den Weltmeisterschaften in Racice im Kajak-Zweier über 200 m den sechsten Rang belegt. Das österreichische Duo hatte am Sonntag im A-Finale mit acht Booten rund 0,4 Sekunden Rückstand auf die drittplatzierten Britinnen Angela Hannah/Hannah Brown.

Gold ging in 37,445 Sekunden an die Ungarinnen Reka Hagymasi/Agnes Szabo, die sich knapp vor Susanna Cicali/Francesca Genzo aus Italien (+ 0,063 Sek.) durchsetzten. Hannah/Brown paddelten 0,548 Sekunden zurück durchs Ziel. Lehaci/Schwarz wiesen 0,921 Sekunden Rückstand auf die Siegerinnen auf. Über 500 m hatte das rot-weiß-rote Boot Gesamtrang elf belegt.

Ärger über Fehler

Lehaci und Schwarz waren mit ihrem Finale nicht zufrieden. "Wir haben den Lauf zwar noch nicht gesehen, aber anscheinend hatten wir einen Fehler gegen Ende des Rennens. Extrem schade, weil wir glauben, dass eine Medaille heute durchaus drinnen gewesen wäre. Die Engländerinnen, die heute Dritte geworden sind, haben wir im Weltcup heuer schon geschlagen", so Schwarz.

Für OKV-Rennsportleiter Alfred Stadlbauer waren die gezeigten Leistungen seines Teams im erwarteten Rahmen. "Wir befinden uns in einer nacholympischen Saison und somit in einem Aufbaujahr. Die gezeigten Leistungen entsprechen dem, was wir uns erwartet haben und es gilt jetzt die Performance Jahr für Jahr zu steigern, um bei den Spielen 2020 in Tokio auf dem Höhepunkt zu sein", so Stadlbauer.

Am Samstag hatte Para-Kanute Markus Swoboda in der VL2-Klasse über 200 m seine zweite Silbermedaille in Tschechien geholt. (APA, 27.8.2017)

Ergebnisse Kanu-Weltmeisterschaften in Racice (CZE) vom Sonntag:

Damen, A-Finale Kajak-Zweier – 200 m:

1. Reka Hagymasi/Agnes Szabo (HUN) 37,445 Sek.

2. Susanna Cicali/Francesca Genzo (ITA) + 0,063 Sek.

3. Angela Hannah/Hannah Brown (GBR) 0,548.

Weiter: 6. Ana Roxana Lehaci/Viktoria Schwarz (AUT) 0,921