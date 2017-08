Lehaci/Schwarz bei WM auf Rang sechs

Kajak-Duo fehlen 0,4 Sekunden auf Bronzemedaille

Racice – Die Flachwasser-Kanutinnen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz haben bei den Weltmeisterschaften in Racice im Kajak-Zweier über 200 m den sechsten Rang belegt. Das österreichische Duo hatte am Sonntag im A-Finale mit acht Booten rund 0,4 Sekunden Rückstand auf die drittplatzierten Britinnen Angela Hannah/Hannah Brown.

Gold ging in 37,445 Sekunden an die Ungarinnen Reka Hagymasi/Agnes Szabo, die sich knapp vor Susanna Cicali/Francesca Genzo aus Italien (+ 0,063 Sek.) durchsetzten. Hannah/Brown paddelten 0,548 Sekunden zurück durchs Ziel. Lehaci/Schwarz wiesen 0,921 Sekunden Rückstand auf die Siegerinnen auf. Über 500 m hatte das rot-weiß-rote Boot Gesamtrang elf belegt.

Am Samstag hatte Para-Kanute Markus Swoboda in der VL2-Klasse über 200 m seine zweite Silbermedaille in Tschechien geholt. (APA, 27.8.2017)

Ergebnisse Kanu-Weltmeisterschaften in Racice (CZE) vom Sonntag:

Damen, A-Finale Kajak-Zweier – 200 m:

1. Reka Hagymasi/Agnes Szabo (HUN) 37,445 Sek.

2. Susanna Cicali/Francesca Genzo (ITA) + 0,063 Sek.

3. Angela Hannah/Hannah Brown (GBR) 0,548.

Weiter: 6. Ana Roxana Lehaci/Viktoria Schwarz (AUT) 0,921