Niemand verletzt – Täter flüchteten in schwarzem Auto

Windischgarsten – In der Nacht auf Sonntag ist auf ein Asylquartier in Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf an der Krems) geschossen worden. Die Täter saßen in einem schwarzen Auto. Der Beifahrer hat mit einem Schrotgewehr zwei gezielte Schüsse auf die Eingangstüre abgegeben, berichtete die Polizei Oberösterreich. Verletzt wurde dabei niemand. Die Täter sind anschließend mit dem Auto geflüchtet. (APA, 27.8.2017)