Fünf Rettungshubschrauber im Einsatz

Krimml – Fünf Tote und einen Schwerverletzten hat ein Bergunfall auf der Mannlkarscharte in Krimml (Bezirk Zell am See) am Sonntagvormittag gefordert. Nach ersten Informationen dürfte die Seilschaft abgestürzt sein, sagte Anton Voithofer, der Einsatzleiter des Roten Kreuzes. Fünf Rettungshubschrauber befinden sich im Einsatz. (APA, 27.8.2017)