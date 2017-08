Chinesische Hacker locken Opfer mit "Game of Thrones"-Szenen

Phishing-Kampagne verspricht noch nicht ausgestrahlte Clips aus der HBO-Hitserie

Chinesische Hacker sollen die Aufregung rund um vorab im Netz aufgetauchte "Game of Thrones"-Folgen nutzen, um ein Schadprogramm zu verbreiten. In den vergangenen Wochen sind E-Mails aufgetaucht, in denen ein Blick auf noch nicht ausgestrahlte Folgen versprochen wird. Mit einem Klick auf den angegebenen Link wird der Empfänger jedoch auf ein Schadprogramm verwiesen.

Chinesische Regierung



Die IT-Sicherheitsfirma Proofpoint hat die Kampagne im Detail analysiert. Die E-Mails sollen von einer Gruppe stammen, die in Geheimdienst- und Sicherheitskreisen als APT 17 bezeichnet wird. Dabei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Hacker, die mit der chinesischen Regierung in Verbindung stehen. (red, 27.8.2017)