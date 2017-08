92-jähriger Radfahrer starb bei Verkehrsunfall in Oberösterreich

Der Mann wurde von einem Auto erfasst und auf die Windschutzscheibe geschleudert

Marchtrenk – Ein 92-jähriger Radfahrer ist am Samstagnachmittag in Marchtrenk (Bezirk Wels Land) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann wurde von einem Pkw erfasst, auf die Windschutzscheibe geschleudert und blieb dann reglos liegen. Der Notarzt reanimierte den 92-Jährigen an der Unfallstelle. Er wurde ins Klinikum Wels gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

Der Unfall ereignete sich auf einer Kreuzung auf der Wiener Bundesstraße, berichtete die Polizei Oberösterreich. Eine 22-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto bei Grünlicht geradeaus, als der Radfahrer von der Gegenspur links abbog. Der 92-jährige Mann war nach dem Aufprall nicht mehr ansprechbar. Die Frau konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. (APA, 27.8.2017)