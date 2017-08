57-Jähriger im Klopeiner See ertrunken

Notarzt konnte nur mehr den Tod des deutschen Urlaubers feststellen

St. Kanzian – Ein 57-jähriger deutscher Urlauber ist am Samstag beim Schwimmen im Klopeiner See in Kärnten (Bezirk Völkermarkt) ertrunken. Der leblos im Wasser treibende Körper des Mannes wurde laut Polizei gegen 15.30 Uhr von einem Tretbootfahrer entdeckt und mit Hilfe eines anderen Bootfahrers aus dem Wasser geborgen. Die Versuche der Wasserrettung den Mann zu reanimieren blieben jedoch erfolglos.

Der Notarzt des Rettungshubschraubers C11 konnte nur mehr den Tod des 57-Jährigen feststellen. Bei einer anschließend durchgeführten Totenbeschau wurde als Todesursache Ertrinken festgestellt. (APA, 27.8.2017)