Juventus dreht 0:2 dank Dybala-Hattrick, Inter gewinnt Hit gegen Roma

Früher Rückstand beim FC Genua schockte den Meister nicht – Mailänder siegen nach 0:1 noch 3:1 in Rom

Rom – Juventus Turin hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Der Meister drehte beim 4:2 in Genua einen frühen 0:2-Rückstand dank Treffern von Paulo Dybala (14., 45./Elfmeter) und Juan Cuadrado (62.). Dybala setzte in der Schlussminute mit seinem dritten Tor des Abends den Schlusspunkt.

Am späteren Abend gewann Inter Mailand das Spitzenspiel bei AS Roma 3:1 und zog damit an Punkten mit Leader Juventus gleich. Nach der frühen Führung durch Edin Dzeko (14.) für die Römer kamen die Mailänder in der zweiten Hälfte auf und drehten den Spieß durch Treffer von Mauro Icardi (67./77.) und Matias Vecino (87.) noch um. (APA, red, 26.8.2017)