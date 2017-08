Alles Messi bei Alaves gegen Barcelona

Argentinier führte Barca mit zwei Treffern zu zweitem Liga-Saisonsieg, scheiterte aber auch vom Punkt und an der Latte

Vitoria Gasteiz – Zuerst verschoss er einen Elfmeter, dann traf er doppelt: Lionel Messi hat den FC Barcelona in der 2. Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft mit seinen zwei Toren zum 2:0-Auswärtserfolg bei Alaves geführt. Mit dem zweiten Sieg übernahm "Barca" – zumindest zwischenzeitlich – die Tabellenführung.

Messi geht derzeit nicht alles wie gewünscht von der Hand. Der Argentinier, der in der Vorwoche zum Ligaauftakt drei Mal Aluminium getroffen hatte, musste auch am Samstag erst ein Negativerlebnis verdauen: Bei seinem Elfmeter in der 41. Minute scheiterte Messi an Alaves-Goalie Fernando Pacheco.

In der zweiten Hälfte jubelte der erfolgsverwöhnte Stürmer aber wie gewohnt: Beim 1:0 fälschte Alaves-Verteidiger Alexis Ruano den Schuss entscheidend ab (55.). Danach zeigte der fünffache Weltfußballer sein Können und knallte den Ball mit einem wuchtigen Schuss ins untere Eck (66.). Einen möglichen Hattrick vereitelte wenig später die Latte. Bei Alaves kam in der Schlussphase noch Enzo Fernandez, der Sohn von Zinedine Zidane, zu seinem Ligadebüt.

Titelverteidiger Real empfängt erst Sonntagnacht (22.15) Valencia. Die "Königlichen" müssen weiterhin ohne ihren noch drei Spiele gesperrten Weltfußballer Cristiano Ronaldo auskommen. Der Portugiese hatte im bisher letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs am 29. April die 1:0-Führung erzielt, jedoch nach der Pause auch einen Elfmeter verschossen. Am Ende war dann Außenverteidiger Marcelo der Matchwinner zum 2:1-Zitter-Heimsieg. (APA, 26.8.2017)