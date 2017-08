Computerspielmesse Gamescom geht mit Besucherrekord zu Ende

In diesem Jahr mehr als 350.000 Besucher

Die weltgrößte Computerspielemesse Gamescom in Köln hat mit einem neuen Besucherrekord die Tore geschlossen. Mehr als 350.000 Menschen seien in den vergangenen Tagen auf das Messegelände gekommen, erklärte der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) zum Abschluss am Samstag.

Mit 919 Unternehmen sei auch die Zahl der Aussteller um fünf Prozent gestiegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Gamescom am Dienstag eröffnet, Partnerland in diesem Jahr war Kanada.

"Überragender Erfolg"

BIU-Geschäftsführer Felix Falk sprach von einem "überragenden Erfolg". In allen relevanten Bereichen habe die Messe für Computer- und Videospiele wachsen können. Außerdem hätten noch nie zuvor so viele Politiker und erstmals auch die Kanzlerin bei der Gamescom vorbeigeschaut. Das große Interesse der Politik sei "ein eindeutiges Signal für die Anerkennung von Games als wichtigem Kulturgut, Wirtschaftsfaktor und Innovationstreiber über alle Parteigrenzen hinweg", sagte Falk. (APA, 26.8.2017)