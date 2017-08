Ex-Rapidler erzielt beim 3:1-Heimsieg Führungstreffer

Berlin – Der Österreicher Dominik Wydra hat am Samstag in der 2. deutschen Fußball-Liga seinen Klub Erzgebirge Aue auf die Siegerstraße gebracht. Der Ex-Rapidler erzielte beim 3:1-Heimsieg über den 1. FC Nürnberg in der 60. Minute das 1:0 und spielte durch. Auf der Gegenseite war Georg Margreitter ebenfalls über die komplette Distanz im Einsatz. (APA, 26.8.2017)