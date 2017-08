Hamilton rast zu Schumachers Pole-Rekord

Nur Vettel kommt dem Briten bei 68. Pole nahe – Bottas auf Rang drei

Spa-Francorchamps – Lewis Hamilton hat den "ewigen" Pole-Rekord von Michael Schumacher egalisiert und Ferrari-Star Sebastian Vettel am Tag von dessen Vertragsverlängerung im Qualifying zum Großen Preis von Belgien die Show gestohlen. Der Mercedes-Pilot aus England sicherte sich am Samstag zum 68. Mal in seiner Formel-1-Karriere den ersten Startplatz und schloss damit zu Rekordweltmeister Schumacher an der Spitze auf.

Vettel, dessen Vertragsverlängerung bei der Scuderia bis 2020 am Mittag bekannt gegeben wurde, geht von Rang zwei ins Rennen. Dritter wurde Hamiltons finnischer Teamkollege Valtteri Bottas.

Vettel führt in der Fahrerwertung vor dem zwölften von 20 WM-Läufen am Sonntag (14 Uhr/ORF und Sky) mit 202 Punkten vor Jubilar Hamilton (188), der in Belgien seinen 200. Grand Prix bestreitet, und Bottas (169). (sid, 26.8.2017)