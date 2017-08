Österreicher Pusic zu EL-Teilnehmer Kopenhagen

Stürmer wechselt von Midtjylland innerhalb der dänischen Liga

Kopenhagen – Der Wiener Martin Pusic hat am Samstag einen Einjahresvertrag beim dänischen Fußball-Doublegewinner FC Kopenhagen unterschrieben. Der 29-Jährige kam vom FC Midtjylland zum Teilnehmer an der Europa-League-Gruppenphase. In der Vorsaison war der Offensivspieler an Sparta Rotterdam verliehen gewesen.

Pusic lässt sich durchaus ans Wandervogel bezeichnen, nach Stationen in Österreich wechselte er zu Hull City und spielte danach für drei verschiedene norwegische Klubs, ehe er im Januar 2014 mit dem Wechsel zu Esbjerg das nur durch die Leihe nach Rotterdam unterbrochene Kapitel Dänemark aufschlug. (APA, 26.8.2017)