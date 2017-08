Mattersburg droht die Altacher Frustbewältigung

Zwei Tage nach Sechs-Stunden-Heimflug will Altach aber nicht Favorit sein

Altach – Vor dem Fußball-Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen den SV Mattersburg hat der SCR Altach die Nachwirkungen des Ausscheidens im Europa-League-Play-off zu verdauen. Die Enttäuschung über den gegen Maccabi Tel Aviv knapp verpassten Einzug in die Gruppenphase steckt den Vorarlbergern ebenso noch in den Knochen wie die mühsame Heimreise aus Israel.

Nach insgesamt sechseinhalb Stunden Flugzeit mit Zwischenstopp auf Korfu landete der Altach-Tross erst am Freitagabend in Altenrhein. Die Zeit zur Vorbereitung auf das Duell mit den Burgenländern ist für Trainer Klaus Schmidt dementsprechend kurz. "Wir wollen irgendwie gegen Mattersburg drüberkommen und dann die Länderspielpause gut nützen", erklärte der Steirer, der Schalke-Leihgabe Bernard Tekpetey erstmals in den Kader holte.

Keiner will der Favorit sein

Trotz deren jüngster Strapazen sieht Mattersburg-Coach Gerald Baumgartner die Altacher "zuhause natürlich als Favorit". Der Salzburger zeigte sich als durchaus begeisterter Europacup-Zuseher. "Sie haben wieder gut umgeschaltet mit ihrer schnellen Offensive und den lauffreudigen Spielern im Zentrum. Dazu können sie viele verschiedene Systeme spielen – da kommt etwas auf uns zu."

Für Schmidt jedoch ist der SVM keineswegs der Außenseiter. "Das ist immer eine Glaubensfrage. Wenn wir erst am Freitag um sechs aus dem Flugzeug steigen und am Sonntag schon wieder spielen müssen, ist das eine nette Herumschieberei. Klar ist: Wenn wir gegen Mattersburg bestehen wollen, wird ein großer mentaler Kraftakt nötig sein", sagte der Coach.

SVM mit Selbstvertrauen

Seine Mannschaft hält nach fünf Runden bei vier Punkten und hat damit einen Zähler weniger als die Mattersburger auf dem Konto, wobei Baumgartner dem einen oder anderen vergebenen Punkt nachtrauert. "Es wäre der ein oder andere Heimsieg mehr drin gewesen. Wir haben aber in manchen Phasen schlecht gegen den Ball gearbeitet", analysierte Baumgartner. Die Mannschaft reiste jedenfalls am Samstagvormittag "mit Selbstvertrauen" nach Altach. "Wir trauen uns schon zu, dass wir auch in Altach etwas mitnehmen können."

An das bisher letzte Duell haben die Burgenländer gute Erinnerungen. Der 1:0-Heimerfolg zwei Runden vor Meisterschaftsende bedeutete den Klassenerhalt. "Wir wollen es nun ähnlich gut machen", sagte Baumgartner. Der damalige Sieg-Torschütze Alois Höller steht ihm allerdings gesperrt nicht zur Verfügung. Während auch Markus Pink mit einer Muskelverletzung fehlt, kehrt Abwehrchef Nedeljko Malic zumindest wieder in den Kader zurück. "Er gibt uns Energie, ist ein echter Führer", meinte Baumgartner über den 29-Jährigen. (APA, 26.8.2017)





Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

SCR Altach – SV Mattersburg (Altach, Cashpoint Arena, 16.30 Uhr, SR Weinberger). Saisonergebnisse 2016/17: 2:1 (h), 2:1 (a), 3:0 (h), 0:1 (a).

Altach: Kobras – Lienhart, Zech, Netzer, Schreiner – Piesinger – Ngamaleu, Gebauer, Salomon, Dobras – Grbic

Ersatz: Dmitrovic – Sakic, Janeczek, Müller, Zwischenbrugger, S. Nutz, Aigner, Honsak

Es fehlen: Ngwat-Mahop (Muskelprobleme), Lukse, Prokopic (beide rekonvaleszent)

Mattersburg: Kuster – Hart, Ortiz, Rath, Novak – Renner, Jano – Sittsam, Prevljak, Gruber – Maierhofer

Ersatz: Casali – Mahrer, Malic, Seidl, Ertlthaler, Bürger, Varga

Es fehlen: Pink (Muskelverletzung), Höller (gesperrt)