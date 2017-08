Kriegsrelikt aus Zweitem Weltkrieg im Wiener Augarten gefunden

Leitwerk einer Werfergranate

Wien – Im Zuge von Arbeiten auf einem Kinderspielplatz im Augarten in Wien-Leopoldstadt haben Angestellte der Österreichischen Bundesgärten am Freitag eine Granate gefunden und die Polizei verständigt. Eine Gefährdung durch das Kriegsrelikt habe nach Angaben der Polizei nicht bestanden, hieß es am Samstag in einer Aussendung.

Ein sprengstoffkundiger Beamter, der zur Unterstützung angefordert worden war, stellte fest, dass es sich bei dem Fund um das Leitwerk einer Werfergranate, vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg, handelte. Dieses bestehe ausschließlich aus Metall. Es bestand keine Gefahr, das Kriegsrelikt wurde entsorgt. (APA, 26.8.2017)