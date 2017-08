Brüssel: Machetenangriff auf Soldaten

Somalier niedergeschossen – Soldaten leicht verletzt

Brüssel – Soldaten auf Patrouille haben in Belgiens Hauptstadt Brüssel am Freitag Abend einen Mann niedergeschossen, der sie mit einer Machete angegriffen hatte. Der Angreifer soll "Allahu Akbar" gerufen haben. Der Zwischenfall ereignete sich um 20:15 Uhr auf dem Boulevard Emile Jacqmain im Zentrum Brüssels. Der Somalier wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die zwei Soldaten erlitten Verletzungen an Gesicht und Händen.

Brüssel war im März 2016 Ziel schwerer islamistischer Anschläge. Damals hatten sich Selbstmordattentäter in der U-Bahn und am Flughafen in die Luft gesprengt und 32 Menschen getötet. Über den Hintergrund der jetzigen Tat wurde zunächst nichts bekannt.