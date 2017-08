CHL: Vienna Capitals unterliegen in Weißrussland

4:5 des Meisters nach Verlängerung in Grodno

Grodno – Die Vienna Capitals sind mit einer Auswärtsniederlage gegen den weißrussischen Meister Grodno in die Champions Hockey League gestartet. Der EBEL-Champion unterlag am Freitag 4:5 (2:1,1:1,1:2 – 0:1) nach Verlängerung, durfte sich dadurch in Gruppe C immerhin einen Punkt gutschreiben lassen.

Die Caps fingen sich vor 2.400 Zuschauern bereits nach 28 Sekunden in Unterzahl das 0:1 ein. Darauf antworteten sie aber noch im ersten Drittel mit einem Doppelschlag von Macgregor Sharp und Jerry Pollastrone (18.). Nach dem Ausgleich der Weißrussen (36.) im Mittelabschnitt schlugen die Wiener neuerlich postwendend mit dem 3:2 von Neuzugang Kyle Klubertanz zurück.

Im Schlussdrittel gerieten sie durch zwei weitere Gegentreffer wieder ins Hintertreffen, ehe Ryan McKiernan (53.) mit einem Powerplay-Tor für das 4:4 und damit eine Verlängerung sorgte. In dieser hatte dann aber Grodno das bessere Ende für sich.

Am Sonntag sind die Caps im zweiten Gruppenspiel in Finnland bei Jyväskylä zu Gast, das den EV Zug aus der Schweiz 3:2 bezwang. Das 1:0 der Finnen durch Janne Kolehmainen fiel dabei bereits nach acht Sekunden. Damit sorgte er für einen neuen CHL-Rekord, den bisher Mark Santorelli gehalten hatte. Der damalige VSV-Spieler hatte 2014 gegen Servette Genf nach 14 Sekunden getroffen. (APA – 25.8. 2017)

Ergebnisse Champions Hockey League Gruppe C:

HK Grodno – Vienna Capitals 5:4 n.V. (1:2,1:1,2:1 – 1:0).

Tore: Korschunow (1./PP), Stefanowitsch (36./PP), Lewscha (46.), Maljawko (50.), Schidkich (62.) bzw. Sharp (18./PP), Pollastrone (18.), Klubertanz (36.), McKiernan (53./PP).



Strafminuten: 14 bzw. 22.

Jyp Jyväskylä (FIN) – EV Zug 3:2 (1:0,1:1,1:1)

Nächste Spiele am Sonntag: Jyväskylä – Capitals, Grodno – Zug