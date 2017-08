Wacker dominiert Wiener Neustadt, Hartberg schiebt sich auf Platz zwei

SV Ried schlägt Wattens – Liefering und Lustenau trennen sich Remis, Blau-Weiß feiert Kantersieg gegen FAC

Wien – Wacker Innsbruck hat Wiener Neustadt am Freitag in der achten Runde der Fußball-Erste-Liga die erste Saisonniederlage zugefügt. Die Tiroler setzten sich zu Hause am Tivoli nicht zuletzt dank eines Doppelpacks von Stefan Rakowitz 3:0 (1:0) durch und halten damit bei 14 Punkten. Die von Roman Mählich betreuten Niederösterreicher führen die Tabelle mit 19 Zählern jedoch weiter unangefochten an.

Wattens lieferte der SV Ried nur eine Stunde Gegenwehr. Die Oberösterreicher siegten letztlich klar 4:0 (0:0). Liefering und Austria Lustenau trennten sich torlos. Der Floridsdorfer AC lief mit dem 0:4 (0:2) bei Blau Weiß Linz in die nächste empfindlich hohe Niederlage.

Im Spitzenspiel brachte der Ex-Neustädter Stefan Rakowitz die Innsbrucker mit dem ersten Abschluss in Spiel in Führung (10.). Die Gäste waren bis zu diesem Zeitpunkt besser im Spiel. Die Gastgeber boten danach eine höchst konzentrierte Vorstellung in der Defensive ab. Nach 68 Minuten schloss Rakowitz einen Konter ab und besiegelte die erste Pleite des Tabellenführers. Florian Jamnig setzte nur wenig später nach einem beeindruckenden Solo den Schlusspunkt (71.). Damit haben die Wiener Neustädter in einem Spiel so viele Tore bekommen, wie in den ersten sieben Runden zusammen.

Ried lange mit viel Mühe

Die SV Ried tat sich gegen Wattens lange Zeit schwer. Erst ein Doppelschlag nach etwas mehr als einer Stunde brachte die Innviertler auf die Siegerstraße. Zunächst lenkte Thomas Fröschl eine Flanke sehenswert über den Außenrist ins lange Eck (60.). Nur drei Minuten später setzte sich Seifedin Chabbi nach einer Flanke von Ilkay Durmus durch und köpfelte zum vorentscheidenden 2:0 ein. In der 78. Minute traf der Sohn von Ried-Trainer Lassad Chabbi zum zweiten Mal an diesem Abend. Lukas Grgic setzte in der Nachspielzeit per Kopf den Schlusspunkt (91.)

Blau Weiß Linz hatte gegen den FAC keine Mühe. Nach 19 Minuten vergaß die Abwehr der Wiener komplett auf Florian Templ, der nach einem Eckball aus wenigen Metern ungehindert einschieben durfte. Thomas Hinum sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse (39.). Die Wiener zeigten sich zwar bemüht, aber offensiv harmlos. Samuel Oppong erhöhte nach 80 Minuten sogar noch auf 3:0. In der sechsten Minute der Nachspielzeit – das Spiel war wegen einer abgebrochenen Eckfahne für gut fünf Minuten unterbrochen- besorgte Markus Blutsch nach einem Foulelfmeter den Endstand. Die Wiener bleiben mit nur drei Punkten weiterhin auf dem letzten Tabellenrang, die Stahlstädter erhöhten ihr Punktekonto auf zehn Zähler.

In Hartberg läufts

Zum Abschluss des Spieltags schob sich Aufsteiger TSV Hartberg mit einem 4:0-(3:0)-Derbysieg gegen den Kapfenberger SV auf den zweiten Platz. Mit nunmehr 15 Punkten fehlen vier Punkte auf Leader Wiener Neustadt.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start, hatten bei ihrem Führungstreffer aber auch das nötige Glück. Nach einem Freistoß von Siegfried Rasswalder köpfelte Mladen Jutric in das eigene Tor (10.). Die Hausherren blieben am Drücker und waren die deutlich bessere Mannschaft. Dario Tadic vergab nach etwas mehr als einer halben Stunde nach einer sehenswerten Kombination.

Kurz darauf machte es Manfred Fischer besser. Der 22-Jährige nahm sich aus 33 Metern ein Herz und versenkte den Ball mit einem Gewaltschuss im Tor (36.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte besorgte Roko Mislov mit seinem zweiten Saisontor die Vorentscheidung.

Die beste Möglichkeit der Kapfenberger, die mit der Niederlage auf den achten Tabellenplatz abrutschten, war ein Volley-Aufsetzer von Daniel Geissler (34.).

Nach der Pause ließen die Hartberger nichts mehr anbrennen. Stefan Gölles sorgte völlig unbedrängt mit seinem Premierentor nach einem Eckball für den vierten Treffer des Spiels (56.). (APA; 25.8.2017)

Ergebnisse, 8. Runde:

TSV Hartberg – Kapfenberger SV 4:0 (3:0)

Tore: Jutric (ET/10.), Fischer (36.), Mislov (45.+1), Gölles (56.)

SV Ried – WSG Wattens 4:0 (0:0)

Tore: Fröschl (60.), Chabbi (63.,78.), Grgic (91.)



FC Liefering – SC Austria Lustenau 0:0

Gelb-Rote Karte: Meisl (91./Unsportlichkeit/Liefering)



Wacker Innsbruck – SC Wr. Neustadt 3:0 (1:0)

Tore: Rakowitz (10.,68.), Jamnig (71.)



Blau-Weiß Linz – FAC 4:0 (2:0)

Tore: Templ (19.), Hinum (39.), Oppong (80.), Blutsch (96./Foulelfmeter)



TSV Hartberg – Kapfenberger SV 20.30