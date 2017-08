Sturm-Frauen in CL-Quali weiter auf Erfolgskurs

Auch Bulgariens Meister bei Quali-Turnier auf Zypern mit 3:1 klar besiegt – Montag Showdown gegen Limassol

Nikosia – Die Fußball-Frauen des SK Sturm Graz haben auch die zweite Begegnung in der Qualifikation zur Champions League klar gewonnen. Gegen NSA Sofia feierten die Steirerinnen am Freitag beim Turnier der Gruppe 5 auf Zypern einen 3:1 (2:1)-Erfolg und führen nach dem 4:0-Auftaktsieg gegen Nimoreni die Tabelle mit dem Punktemaximum an. Am Montag geht es zum Abschluss gegen Apollon Limassol.

Der zypriotische Champion ist Hauptgegner um den Turniersieg, Limassol traf am späteren Freitagabend im zweiten Gruppenspiel noch auf Nimoreni. Gegen den bulgarischen Meister Sofia lag Sturm zur Halbzeit durch einen Treffer von Jessica Frieser und einem Traumtor von Katharina Naschenweng 2:1 voran, in Hälfte zwei stellte US-Legionärin Emiliy Cancienne bei brütender Hitze auf 3:1.

Die Gruppensieger der zehn Quali-Turniere sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich für die K.o.-Phase der besten 32 Teams, zu denen auch Österreichs Double-Gewinner SKN St. Pölten zählt. Zur Ermittlung des besten Gruppenzweiten wird das Spiel gegen den jeweiligen Gruppenletzten nicht gewertet. (APA; 25.8.2017)

Qualifikations-Ergebnisse, Gruppe 5:

NSA Sofia – SK Sturm Graz 1:3 (1:2)

Tore: Radoyska (22.) bzw. Frieser (21.), Naschenweng (30.), Cancienne (56.)

Apollon Limassol – Noroc Nimoreni 6:0 (3:0)



Nächste Spiele am Montag (17.00):

Sturm Graz – Apollon Limassol, Nimoreni – Sofia