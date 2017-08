Morgen-Update für Sonntag, den 27.8.2017: Lauda will Niki zurück, Hurrikan Harvey erreicht Texas und jede Menge Fußball

Guten Morgen! Alles, was Sie an diesem Sonntagmorgen wissen müssen, finden Sie im Nachrichtenüberblick

[Inland] Islam-Schule: Baghajati für Deutsch als Unterrichtssprache

SPÖ trauert um früheren Fraktionsführer Albrecht Konecny

[International] Türkischer Oppositionsführer greift Erdogan scharf an

[Wirtschaft] Lauda will seine Fluglinie Niki zurück

[Chronik] Hurrikan "Harvey" hat Texas erreicht

[Web] "Facebook weiß Familiengeheimnis": Algorithmus schockt Nutzerin

[Sport] Bayern, Rapid, Manchester City: Alle Fußballergebnisse vom Samstag in unserem Fußballressort

Mayweather schlägt McGregor in zehnter Runde TKO

[Wetter] Am Sonntag zeigt sich zunächst häufig die Sonne. Am Nachmittag kommen ausgehend vom Mühl- und Waldviertel an der Alpennordseite und auch im Osten einige Schauer und Gewitter auf, sie erreichen am Abend den Südosten. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus Nordwest liegen die Höchstwerte zwischen 25 und 34 Grad.

[Zum Tag] Am 27. August 1955 ist die erste gebundene Auflage des Buches "The Guiness Book of Record" erschienen.