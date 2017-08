TV- und Radiotipps für Sonntag, 27. August

Clint Eastwood als namenloser Reiter, George Clooney auf NS-Kunstraubspur und Shoppen in Sopron

13.05 MAGAZIN

Panorama: Jugend am Land In der unermüdlichen Wiederaufbereitungsanlage des ORF diesmal Ausschnitte aus der ORF-Jugendsendung Kontakt 1971 zu Besuch bei gar nicht revoltierenden Jugendlichen in Laa an der Thaya, Ohne Maulkorb 1975 über zwei 15-jährige Ausreißerinnen und 1987 über einen Kirtag im Waldviertel. Bis 13.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Die junge Generation der Burgenland-Kroaten, Österreichs zahlenstärkste anerkannte Volksgruppe. Eine junge Generation von Musikern und Musikerinnen, Wissenschaftern und Wissenschafterinnen meldet sich mit Selbstbewusstsein und Humor zu Wort. Bis 14.00, ORF 2

20.15 EASTWOOD

Pale Rider – Der namenlose Reiter (USA 1985, Clint Eastwood) Clint Eastwoods Variation eines klassischen Westernthemas: vom Fremden, der eines Tages in eine bedrängte Stadt einreitet und zum Hoffnungsträger wird. Dieser Wilde Westen ist voll von Zeichen, Chiffren und Signalen. Nichts steht für sich selbst, alles hat seine Bedeutung. Bis 22.05, Arte

warner bros.

20.15 CLOONEY

Monuments Men (USA 2014, George Clooney) Ein rundlicher Bildhauer (John Goodman), ein korrekter Kurator (Matt Damon); zwei komische Vögel, die Bill Murray und Bob Balaban wie Bill Murray und Bob Balaban verkörpern; ein galanter Franzose (Jean Dujardin) und ein trinkfreudiger Brite (Hugh Bonneville): Kunstarchivar George Stout (George Clooney) stellte die Truppe zusammen, um kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs von den Nationalsozialisten geraubte Kunst und Kulturgüter sicherzustellen. Clooney vermittelte seine humanistischen Botschaften schon subtiler, fand der Standard. Bis 22.30, Sat1

20th century fox uk

21.40 DISKUSSION

Anne Will: Wahlkampfthema soziale Gerechtigkeit Malen SPD und die Linke hier schwarz, fragt die Redaktion. Zu Gast: Olaf Scholz (SPD), Hamburger Bürgermeister, Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Sahra Wagenkneckt, Fraktionsvorsitzende Die Linke, Maurike Maaßen, Verkäuferin und ehemaliges SPD-Mitglied, Katja Lorenz, alleinerziehende Mutter auf Wohnungssuche. Bis 22.45, ARD

22.05 PORTRÄT

Orson Welles – Tragisches Genie (F 2014, Elisabeth Kapnist) Wandelbarer Schauspieler mit unvergesslicher Stimme, bahnbrechender Theaterregisseur, richtungsweisender Filmemacher – die Dokumentation beleuchtet die unterschiedlichen Gesichter von Orson Welles. Ob als Schauspieler (Der dritte Mann) oder Regisseur (Citizen Kane, sein legendäres Filmdebüt, Der Prozess nach Kafka), Welles schrieb Filmgeschichte, er zählt zu den einflussreichsten Regisseuren des Hollywood-Kinos. Bis 23.05, Arte

23.00 DOKU

Shoppen in Sopron (Ö 2016, Martin Polasek) Hinter den historischen Fassaden stecken Wellness-Oasen, Frisiersalons und Schönheitsstudios, eines neben dem anderen, dazwischen nur unterbrochen durch Zahnkliniken und Dentalstudios. Der einstige Run auf Salami ist durch den Wellnessboom abgelöst worden. Bis 23.45, Arte

1.50 TORNATORE

Baarìa – Eine italienische Familiengeschichte (I/F 2009, Giuseppe Tornatore) Mit ausladend epischem Gestus erzählt Tornatore eine Familienchronik, die fast durchs ganze 20. Jahrhundert führt. Der sentimentale Nostalgiker des Kinos bezieht aus der Familienchronik nur den Stoff herzerweichender Anekdoten, die er mit lautem Gepolter und stilistischen Purzelbäumen in Szene setzt. Politik, die eigentlich treibende Kraft im Leben einer armen Arbeiterfamilie, wird konsequent zu Folklore reduziert – dem Italiener, so das Stereotyp, ist ohnehin stets das Herz näher als der Kopf. Bis 4.10, ARD

(fid, 27.8.2017)