Traber: Badener Renaissance

Tradition mit neuer Blüte im Trabrennsport – Tombola mit interessanten Hauptpreisen

Baden/Wien – Eines der wichtigsten Rennen für die dreijährigen Traber steht am Sonntag in Baden auf dem Programm. Im Großen Badener Zuchtpreis (15.000 Euro, 2100 Meter) treffen die bisherigen Jahrgangsbesten I Love You Darling mit Gregor Krenmayr und Freeman Venus mit Franz Konlechner im Sulky auf den jüngst sehr erfolgreichen Kiwi's Rascal, den der vielfache Champion Gerhard Mayr steuert. Dieser Dreikampf sollte ein weiterer Höhepunkt der äußerst erfolgreichen Badener Trabrennsaison werden.

Gerade in Zeiten, in denen der Pferderennsport über mangelndes Echo klagt, hat Baden bewiesen, dass es auch anders geht. Die Wettumsätze liegen um fast 20 Prozent über dem Wert des Vorjahres, die seit heuer unter Denkmalschutz stehende Anlage zieht immer mehr Zuschauer an, und die Zahl der Sponsoren wächst.

Am Sonntag, dem "Glücks-Renntag", sind im Rahmen einer großen Tombola als Hauptpreise ein Auto, ein Rennpferd und ein Winterurlaub in Kitzbühel mit Skilehrer Ernst Hinterseer zu gewinnen.

Zu den Erfolgen tragen nicht zuletzt die Ideen und Kontakte der Vereinsspitzen wie Gerhard Reichebner (sportlich) und Franz Zauner (gesellschaftlich) bei.

Der 125-jährige Badener Trabrennverein zeigt, dass im Pferderennsport ein Aufschwung möglich ist – wenn man es richtig macht. (Nikolaus Dolenz, 26.8.2017)