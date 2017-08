"Weitere Fragen": Farce um Simmeringer Parkpickerl-Umfrage

Die Frage nach der Staatsbürgerschaft habe nichts mit der Abstimmung über das Parkpickerl zu tun, sagt Bezirkschef Stadler

Wien – P., ein in Wien-Simmering wohnhafter STANDARD-Leser, wundert sich: Sein Bezirksvorsteher Paul Stadler (FPÖ) ließ ihn in einem E-Mail wissen, er sei "Falschmeldungen" zum Opfer gefallen. Die Frage, ob der Bezirk ein Parkpickerl einführen soll, werde die Einzige sein, die bei der Bezirksabstimmung im September gestellt werde. P. hatte aber in Medienberichten gelesen, Stadler wolle auch nach der Nationalität fragen und sich bei einem mehrheitlichen Nein zum Parkpickerl in Sprengeln mit vielen Drittstaatsbürgern "überlegen, wie sehr wir dieses Ergebnis berücksichtigen". Dies hatte für Kritik an Stadlers Demokratieverständnis gesorgt. DER STANDARD berichtete.

Auch dem STANDARD erklärt der Bezirkschef am Freitag, es werde "nur eine Frage" gestellt: nach dem Parkpickerl. "Darunter", fügt er hinzu, würden auf dem Fragebogen "weitere Fragen" zu finden sein, die "nichts mit der Abstimmung zu tun haben"; etwa ob man österreichischer oder EU-Bürger sei. Warum er das abfragen will? "Die Simmeringer wollen das Parkpickerl. Wo viele Drittstaatsangehörige wohnen, kommt aber sicher ein Nein heraus", erklärt Stadler. (cmi, 25.8.2017)