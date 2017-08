Villa nach drei Jahren zurück im spanischen Team

Rekordschütze für Qualifikationsspiele gegen Italien und Liechtenstein einberufen

Madrid – David Villa, der Rekordtorschütze im spanischen Fußball-Nationalteam, könnte nach dreijähriger Abwesenheit bald sein Comeback für die "Furia Roja" geben. Der 35-Jährige, der seit 2015 für New York City FC in der MLS spielt, wurde von Nationaltrainer Julen Lopetegui am Freitag in den Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Italien und Liechtenstein (2. und 5. September) berufen.

Villa, der im Angriff den Platz von Diego Costa einnimmt, erzielte in 97 Einsätzen für Spanien bisher 59 Tore. In der Major League Soccer führt er aktuell mit 19 Treffern die Torschützenliste an, in der vergangenen Saison wurde er zum wertvollsten Spieler (MVP) der nordamerikanischen Liga gewählt. (APA, Reuters – 25.8. 2017)