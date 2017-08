Waldbrand zerstört Mussolini-Pinien

Bäume in Form des Wortes "DUX" gepflanzt – Paradeisertopf schuld an Feuer

Rieti – Ein Waldbrand hat eine Hommage an den italienischen Diktator Benito Mussolini teilweise zerstört. Im Jahr 1939 waren auf einem Berghang in Mittelitalien Bäume in der Form des Wortes "DUX" gepflanzt worden. Dux steht für "Duce" (Führer), wie der Faschisten-Führer Mussolini (1883-1945) genannt wurde. Ein Brand zerstörte nun das U und das X. Die Bepflanzung war als Kulturgut geschützt.

Wegen Trockenheit und Hitze kämpft die Provinz Rieti in diesem Sommer mit vielen Waldbränden. Grund für das Feuer war vermutlich ein Topf Tomaten, der zum Kochen gebracht werden sollte, berichtete die Agentur Adnkronos. "Ein wichtiger Teil unserer Identität ist in Flammen aufgegangen", schrieb der Bürgermeister der nahen Gemeinde Antrodoco, Alberto Guerrieri, auf Facebook. Wegen der verbrannten Bäume steige nun das Risiko von Überschwemmungen. Die rund 20.000 Pinien waren zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges auf dem Monte Giano zu Ehren des Diktators gepflanzt worden. (APA, 25.8.2017)