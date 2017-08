Freitagsbestzeit für Hamilton in Spa

WM-Leader Vettel Fünfter – Ferrari-Teamkollege Räikkönen vor Bottas Zweiter

Spa-Francorchamps – Der aktuelle Zweitplatzierte in der Formel-1-Weltmeisterschaft, Lewis Hamilton, hat im zweiten Training in 1:44,753 Sekunden die Tagesbestzeit in Spa aufgestellt. Damit blieb der britische Mercedes-Pilot als einziger unter 1:45. WM-Leader Sebastian Vettel belegte in der bis zum Regen schnelleren zweiten Einheit am Freitagnachmittag den fünften Platz mit 0,482 Sekunden Rückstand auf Hamilton.

Zweiter wurde Vettels Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen vor Hamiltons Stallrivale Valtteri Bottas. Auf Rang vier fuhr der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Vor dem Rennen an diesem Sonntag (14.00 Uhr/ORF eins) in Spa-Francorchamps führt Vettel in der WM mit 14 Punkten vor Hamilton. Der Brite kann seinerseits mit der Pole in Spa die Bestmarke von Rekordweltmeister Michael Schumacher einstellen, der in seiner Karriere 68 Mal Startplatz eins erobert hatte. (APA, 25.8.2017)

Freitag-Taining:

1. Session am Vormittag: 1. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:45,502 Min. – 2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,053 Sek. – 3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 0,145 – 4. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,800 – 5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 0,850 – 6. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 0,922 – 7. Carlos Sainz (ESP) Toro Rosso 1,944 – 8. Esteban Ocon (FRA) Force India 2,168 – 9. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 2,349 – 10. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren-Honda 2,363

2. Session am Nachmittag: 1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:44,753 Min. – 2. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 0,262 Sek. – 3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 0,427 – 4. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,472 – 5. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 0,482 – 6. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1,319 – 7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1,688 – 8. Esteban Ocon (FRA) Force India 1,720 – 9. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso 1,808 – 10. Jolyon Palmer (GBR) Renault 1,917. Weiter: 15. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 2,697