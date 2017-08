Fußball-Quoten: Austria Wien zieht im ORF mehr als bei Puls 4

Während vor einer Woche 169.000 vorbeischauten, um das Spiel bei Puls 4 zu sehen, waren es am Donnerstag im ORF 345.000

Wien – Der ORF gewinnt das Quotenmatch neuerlich gegen den Privatsender Puls 4: Sahen vorige Woche auf Puls 4 nur 169.000 Zuseher im Schnitt das Spiel im Hauptabend zwischen Austria Wien gegen NK Osijek – in Konferenzschaltung mit der Partie von Red Bull Salzburg -, so waren es am Donnerstag im ORF in der ersten Hälfte 345.000, in den zweiten 45 Minuten waren 347.000 mit von der Partie. Zuvor kam das Match zwischen Red Bull Salzburg gegen Viitorul Constanta auf 306.000 Zuseher in Hälfte zwei.

Wie berichtet hatte vorige Woche das Spiel zwischen Altach und Maccabi Tel Aviv im ORF mehr Zuseher als die Konferenzschaltung auf Puls 4. (red, 25.8.2017)