TV- und Radiotipps für Samstag, 26. August

Bettgeflüster mit Doris Day, Ninja Warrior Germany, Tödliche Geheimnisse, Carlito's Way, Kurzschluss, The Golden Door

13.20 LANGE LEITUNG

Bettgeflüster (Pillow Talk, USA 1959. Michael Gordon) Doris Day in ihrer Leibrolle als quirlige Sauberfrau im Telefonclinch mit Weiberheld Rock Hudson. Die Leitung: stets besetzt. Bis 15.00, ORF 2

17.05 MAGAZIN

Bewusst gesund Themen: 1) Wassersport – wie man im kühlen Nass Kalorien verbrennt. 2) Gesundes Training – so hält Gartenarbeit fit. 3) Neuer Schwung – wie Senioren erfolgreich ihre Muskeln trainieren. Bis 17.25, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Diana – Forever and Ever Zum 20. Todestag von Prinzessin Diana arbeitet sich ORF-Gesellschaftsreporterin Lisbeth Bischoff einmal mehr am Widerspruch ab, über den die Öffentlichkeit seit eben diesem Tag wohlig erschrickt: Das Bild von der unglücklichen Prinzessin, ein Märchen mit traurigem Ende. Um 21.20 Uhr folgt Diana – Mit ihren eigenen Worten: Die Dokumentation zeigt Filmmaterial aus einer Konversation Dianas mit ihrem Sprachlehrer. Naomi Watts war in Oliver Hirschbiegels Biopic Diana – Der Film 2012 "Königin der Herzen", der ORF zeigt den Film um 22.25 Uhr. Bis 0.10, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Der Zweite Weltkrieg in Farbe – Unternehmen Barbarossa (4/13) Das Unternehmen Barbarossa markiert das Ende des Nichtangriffspaktes zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion. Im Juni 1941 begann der Überfall der deutschen Wehrmacht mit dem Ziel, den Bolschewismus zu vernichten und Lebensraum im Osten für das deutsche Volk zu erobern. Mehr Weltkrieg in Farbe folgt unmittelbar: Über Japan und den Pazifikkrieg (21.00), Italiens Parallelkrieg (22.00) und die Kriegswende (22.55). Bis 23.50, ORF 3

20.15 SHOW

Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands Wem die Bezeichnungen "Chaoswelle" und "Himmelsleiter" nichts sagen, sollte hier schnell einen Blick reinwerfen: Die Kandidaten müssen kräfteraubende Parcours überwinden, quasi Takeshis Castle für Trainierte spielen. Frank Buschmann und Jan Köppen kommentieren, Laura Wontorra moderiert diesen sehr kurzweiligen Versuch einer Wiederbelebung der Samstagabendshow. Bis 23.00, RTL

20.15 POLITTHRILL

Tödliche Geheimnisse – Jagd in Kapstadt (D 2017, Sherry Hormann) Fortsetzung der Tödlichen Geheimnisse von 2016. Wieder machen sich Nina Kunzendorf und Anke Engelke als aufdeckungswütiges Journalistenpaar auf ins Dickicht des Großverbrechens, dieses Mal unter korrupten Saatgutherstellern. Florian Oeller (Drehbuch) und Sherry Hormann (Regie) erzählen eine spannende Geschichte industriekapitalistischer Verstrickungen, bei den Figuren bewegt sich der Film allerdings abgesehen von der Beziehung der Journalistinnen auf relativ abgetretenem Gut-böse-Pfad, was das gestandene Schauspielerinnenensemble (inklusive Katja Riemann als Saatgut-Bitch) nicht ganz ausgleichen kann. Bis 21.45, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Italien, 24 Stunden Ein Tag in Italien, gefilmt aus der Vogelperspektive: Eine Reise entlang der 7500 Kilometer langen Küste enthüllt die ganze Schönheit der italienischen Mittelmeerlandschaften – von der Po-Ebene über die kalabrischen Wüstengebiete bis ins südliche Apulien. An den weiteren Samstagen folgen Luftaufnahmen von Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Bis 21.45, Arte

23.30 DEAL

Carlito's Way (USA 1993, Brian de Palma) Der ehemalige Killer und Drogenhändler Carlito kommt nach Jahren aus dem Knast und will sich aus dem kriminellen Milieu zurückziehen. Als sein Anwalt und Freund in Bedrängnis gerät, hilft er ihm und wird reingelegt. Jetzt muss Carlito wieder töten, um zu überleben. Gangsterfilm für Männer, mit Al Pacino und furiosem Ende. Bis 1.55, Servus TV

0.25 HABT ACHT

Wehrlos – Die Tochter des Generals (The General's Daughter, USA 1999, Simon West) Paul Brenner (John Travolta) soll den Mörder einer Generalstochter aufspüren. Dabei stößt er auf ein grausames Geheimnis, das den hochgeschätzten Vater General in ein ganz neues Licht rückt. Spannend, traurig. Bis 2.30, Sat1

0.25 MAGAZIN

Kurzschluss – Das Magazin Neues aus der Welt des Kurzfilms: 1) I made you, I kill you: Animationsfilm von Alexandru Petru Badelita, Frankreich 2016. 2) Zoom – I made you, I kill you: Alexandru Petru Badelita berichtet von der Entstehung seines Animationsfilms. 3) Short Cuts – Pale Rider: Izù Troin fasst als Animation den Western von Clint Eastwood zusammen. 4) Französische Filmhochschulen. 5) Children: Animationsfilm von Paul Mas, Frankreich 2016. 7) Zwischen den Welten: Kurzfilm von Khadija Ben Fradj, Schweiz 2015. Bis 1.20, Arte

2.30 MIGRANTEN

The Golden Door (I/F 2006, Emanuele Crialese) Sizilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Die Bauernfamilie Mancuso bestellt seit Generationen ihr karges Land. Die Erzählungen von der "Neuen Welt" sind verlockend, und die Familie entschließt sich zur Fahrt über den Ozean. Aufgrund dieser Reise muss sie ihr Land und einen Teil ihrer Identität zurücklassen. Charlotte Gainsbourg, bildstark. Bis 4.20, 3sat