"Tatort"-Schauen mit Polizeioberst: "Als Gesamtkunstwerk passt es"

Weiß Mimra schon, wie's ausgeht? Er hat einen Tipp: "Irgendetwas wird da vertuscht."

Die erste Leiche bleibt im Kopf. "Am 24. Dezember 1983 ein Selbstmord mit einer Schrotflinte, wo der Kopf weg war, und ein Kollege, der das Projektil gesucht hat. 'Bua, lass mi machen', hat er gesagt. Da habe ich mir gedacht: Depperter, such weiter, du wirst keine finden."

Nicht viel geredet

Die Flüchtlinge haben real die Polizeiarbeit verändert, sagt Mimra. "Schwieriger im Umgang miteinander" sei es geworden. Weil es öfter sprachliche Barrieren gebe und weil die Gewaltbereitschaft gegenüber der Polizei gestiegen sei. "In diesen Ländern, wo unsere Hauptklientel herkommt, ist die Polizei eine Gewaltgruppe. Da wird nicht viel geredet, sondern gleich zugeschlagen. Die Polizei dort ist korrupt und nicht demokratisch." Das Bild der Polizei zu ändern sei schwierig, "damit müssen wir leben".

"Mit ,Österreich' kommuniziere ich nicht"

In Medien lese er oft, die Polizei sei gewaltbereit, in Wahrheit stehe das in keiner Relation: "Wir haben jedes Jahr hunderttausende Einsätze in Wien. Dann gibt es 100 Vorfälle, wo es zu so etwas gekommen ist. Das ist zu viel, aber bleiben wir am Boden." Sein Verhältnis zu manchen Medien ist entsprechend abgekühlt: "Mit Österreich kommuniziere ich nicht, weil dort Dinge verzerrt werden und die Zeitung einfach nur reißerisch ist. Sie nehmen keine Rücksicht auf Opfer."