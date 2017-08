Werner Faymann geht unter die Makler

Firma des Ex-Kanzlers beteiligte sich an Immobilienunternehmen im 3. Wiener Bezirk

Der frühere Bundeskanzler Werner Faymann hat sich an einem Immobilienmaklerunternehmen beteiligt. Die Beratungsgesellschaft 4Pro Projektmanagement- und Kommunikationsgmbh & Co KG, die Faymann und sein ehemaliger Sprecher Matthias Euler-Rolle 2016 gegründet hatten, übernahm kürzlich ein Drittel der Anteile an der Maklerfirma TCF-Quadrat Immobilien Gmbh (F-Quadrat) mit Sitz in Wien-Landstraße.

Mehrheitseignerin (66 Prozent) des Unternehmens ist laut Firmenbuch Olivia Grabenschweiger. (red, 25.8.2017)