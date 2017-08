Türkischer Außenminister: Deutsche Politiker überschreiten rote Linie

"Wahlen kommen und gehen, aber Freundschaften bleiben. Wir warnen, vorsichtig zu sein"

Ankara – Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat einen pfleglichen Umgang Deutschlands mit der Regierung in Ankara angemahnt. "Wir sehen, dass Stellungnahmen aus Deutschland eine rote Linie überschreiten", sagte er am Freitag am Rande eines Besuchs in Polen. "Es gibt keine Notwendigkeit für populistische Anmerkungen vor Wahlen", erklärte er mit Blick auf die Bundestagswahl in vier Wochen.

"Wahlen kommen und gehen, aber Freundschaften bleiben. Wir warnen, vorsichtig zu sein", so der türkische Minister. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hatte am Donnerstag zur Vorsicht bei Türkei-Reisen aufgerufen. Reisenden könnten nicht sicher vor willkürlichen Festnahmen sein.

Eine förmliche Reisewarnung gibt es in Deutschland aber nicht. Das auch sei nicht geplant, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Freitag in Berlin. Die kürzlich verschärften Reise-Hinweise würden aber fortlaufend aktualisiert. Der Minister habe in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung das Wort Warnung nicht in den Mund genommen. Es sei jedem Bürger selbst überlassen, ob er derzeit eine Reise in die Türkei antrete oder nicht. (APA, 25.8.2017)