ManUnited will weiter brillieren

Red Devils empfangen nach eindrucksvollem Saisonstart Leicester – Schlager Liverpool-Arsenal – Arnautovic fehlt West Ham gesperrt

Manchester/Liverpool – Manchester United will seinen souveränen Saisonstart in der Premier-League am Samstag (18.30 Uhr) prolongieren. Seine Titelambitionen hat der Rekordmeister in den ersten beiden Runden mit zwei 4:0-Siegen bereits untermauert. Nun empfängt das Team von Jose Mourinho Ex-Meister Leicester City mit Christian Fuchs im Old Trafford.

Neues Trumpfass ist Romelu Lukaku, der nach seinem 85-Millionen-Euro-Transfer von Everton zu ManUnited in der Liga bereits dreimal getroffen hat. "Die Mannschaft ist viel stärker als letztes Jahr", meinte selbst der verletzte Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic bei seiner Vertragsverlängerung. Der Schwede hat sich diese Woche für ein weiteres Jahr den "Red Devils" verschrieben.

Schlager am Sonntag

Während Stadtrivale Manchester City zum Start der Runde in Bournemouth gastiert und Meister Chelsea am Sonntag Everton empfängt, kommt es in Liverpool zum Duell zweier direkter Konkurrenten: Champions-League-Teilnehmer Liverpool empfängt am Sonntag (17.00 Uhr) im Schlager die erstmals seit 20 Jahren nicht für die Königsklasse qualifizierte Mannschaft von Arsenal.

Liverpool hat die vergangenen drei Pflichtspiele gewonnen. Zum neuen Fan-Liebling hat sich der Ex-Salzburger Sadio Mane aufgeschwungen. "Er ist ein spezieller Spieler", lobte selbst Klublegende Steven Gerrard den Senegalesen. "Er ist sehr direkt, und wenn er hineinkommt, dann hat er pure Qualität." Selbst den lange von Barcelona umworbenen Philippe Coutinho hat Mane bisher in den Schatten gestellt.

Bei Arsenal dreht sich einmal mehr alles um Alexis Sanchez. Der chilenische Stürmerstar hat in dieser Saison noch kein Spiel bestritten, hat sich aber für das Topspiel in Liverpool fitgemeldet. "Er arbeitet sehr hart, ist fokussiert und gibt absolut alles", versicherte Arsenal-Trainer Arsene Wenger. Dennoch scheint ein Abgang des 28-Jährigen bis Transferschluss am Donnerstag nicht ausgeschlossen.

West Ham auf Spielersuche

Zahlreiche Premier-League-Klubs werden vor Ende der Transferzeit noch aktiv werden – darunter auch Marko Arnautovic' neuer Arbeitgeber West Ham. Die "Hammers" sind auf der dringenden Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler. Ganz oben auf der Liste soll der portugiesische Teamspieler William Carvalho von Sporting Lissabon stehen.

"Wir brauchen jemanden, der unserem Team mit seiner Qualität einen Schub gibt", meinte West-Ham-Trainer Slaven Bilic. "Wir brauchen einen Spieler auf dieser Position, daher haben wir einige Spieler abgegeben, um Budget zu schaffen. Es geht um einen Spieler mit Qualität, nicht um Quantität. Es ist schwierig, solche Spieler zu bekommen, aber wir geben unser Bestes." Für Arnautovic hatten die Londoner fast 28 Millionen Euro ausgegeben.

ÖFB-Legionäre im Einsatz

West Ham ist mit zwei Niederlagen in die Premier League gestartet. Am Samstag gastiert das Tabellenschlusslicht bei Aufsteiger Newcastle United. Arnautovic fehlt wegen seiner vergangene Woche gegen Southampton (2:3) kassierten Roten Karte gesperrt. Kevin Wimmer steht bei Tottenham (gegen Burnley) vor einem möglichen Abgang. Bei Watford (Sebastian Prödl, Daniel Bachmann) gegen Aufsteiger Brighton (Markus Suttner) könnte es zu einem Österreicher-Duell kommen. (APA/AFP, 25.8.2017)