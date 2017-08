Islam-Schule: Verfassungsschutz-Bericht soll Verdacht erhärten

Laut Duzdar kein Zeitrahmen für Nachschärfung des Islamgesetzes

Wien/Alpbach – Auch der Verfassungsschutz ermittelt derzeit wegen verbotener Auslandsfinanzierung islamischer Vereine in Österreich. Laut einem Bericht hätten sich dahin gehende Verdachtsmomente erhärtet, sagte Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) am Freitag am Rande der Alpbacher Technologiegespräche. An einer Nachschärfung des Islamgesetzes werde derzeit gearbeitet, einen Zeitrahmen dafür gebe es nicht.

"Wenn man eine solche Reform macht, muss das gut vorbereitet sein. Wir arbeiten daran, aber ich kann da nichts versprechen", sagte Duzdar zur geplanten Aufstockung und Kompetenzerweiterung für das Kultusamt. Seit März seien 150 Einrichtungen geprüft worden, "das sind viel Unterlagen und Dokumente". (APA, 25.8.2017)