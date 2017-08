Feuerwehr-Großeinsatz bei Brand in Krems

Wirtschaftsgebäude einer Schnapsbrennerei stand in Flammen – Objekt teilweise eingestürzt

Krems – Im Kremser Stadtteil Weinzierl hat es am Freitag einen Feuerwehr-Großeinsatz gegeben. Nach Angaben von Franz Resperger vom Landeskommando NÖ war in der Früh das Wirtschaftsgebäude einer Schnapsbrennerei in Flammen gestanden. Teile des Objektes stürzten ein. 16 Feuerwehren rückten mit etwa 170 Helfern aus.

Laut Resperger waren wegen einer Rauchsäule, die kilometerweit zu sehen war, Dutzende Notrufe eingegangen. Der Brandort befand sich dem Sprecher zufolge nur etwa 100 Meter Luftlinie vom Landesklinikum entfernt.

Einen Innenangriff musste die Feuerwehr rasch einstellen, weil das Gebäude teilweise einstürzte. Die Flammen wurden in der Folge von außen bekämpft. Im Einsatz standen dabei u.a. auch drei Drehleitern bzw. Hubsteiger. Ein Übergreifen des Feuers wurde verhindert.

Verletzte waren laut Resperger nicht zu beklagen. Nachlöscharbeiten sollten bis in die Nachmittagsstunden andauern. (APA, 25.8.2017)