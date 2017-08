Wir spielen "Nidhogg 2": Das Spiel, das Freundschaften zerstört

Zsolt und Martin bekriegen sich im sadistisch-masochistischen Duell-Game bis aufs Blut

Wenn es ein Couch-Multiplayer-Spiel gibt, das ich euch ans Herz legen will, dann ist es Messhofs Duell-Game "Nidhogg". Und nun "Nidhogg 2". Die Fortsetzung ist bunter, abwechslungsreicher und noch schräger, ohne dabei das genial einfache Spielprinzip des Originals zu zerstören. Die Aufgabe ist simpel: Jeder Spieler muss versuchen ans linke bzw. rechte Ende des Levels zu laufen. Allerdings ist nur der am Zug, der den letzten Kampf für sich entscheiden konnte. Sauwitzig, ultrabrutal, nervenaufreibend ohne Ende und ungemein kräftezehrend. Was nach einer leichten Aufgabe klingt, wird zum unerbittlichen Krieg um jeden Meter. Jeder Erfolg kann im Handumdrehen zunichte gemacht werden, keine Sekunde darf man unachtsam werden. Eine Nonsenseschlacht also, die sich für Masochisten und Sadisten gleichermaßen lohnt, selbst wenn man danach eine weile Abstand von seinen Gegenspielern braucht. Daher lieber in kleinen Dosen genießen, denn es werden schreiend und fluchend selbst die besten Freundschaften sehr hart auf die Probe gestellt ;). (Zsolt Wilhelm, 26.8.2017)

"Nidhogg 2" ist für Windows-PC, Mac und PS4 erschienen. UVP: 14,99 Euro.

