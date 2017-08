Lösbare Aufgabe für Barca

Katalanen zu Gast bei Deportivo Alaves im Baskenland – Real empfängt Valencia

Madrid – Die Topklubs Real Madrid und Barcelona sollten nach den Auftaktsiegen auch in der zweiten Runde der spanischen Meisterschaft nicht stolpern. Cupsieger "Barca" gastiert bereits am Samstagabend (18.15 Uhr) bei Deportivo Alaves in Vitoria-Gasteiz, wo Lionel Messi und Co. zuletzt am 11. Februar 6:0 siegten. Und auch im Cup-Finale behielten die "Blaugrana" mit 3:1 die Oberhand gegen die Basken.

Titelverteidiger Real empfängt erst Sonntagnacht (22.15) Valencia. Die "Königlichen" müssen weiterhin ohne ihren noch drei Spiele gesperrten Weltfußballer Cristiano Ronaldo auskommen. Der Portugiese hatte im bisher letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs am 29. April die 1:0-Führung erzielt, jedoch nach der Pause auch einen Elfmeter verschossen. Am Ende war dann Außenverteidiger Marcelo der Matchwinner zum 2:1-Zitter-Heimsieg. (APA, 25.8.2017)