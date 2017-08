Französische Weinproduktion bricht ein

Schlechtes Wetter und insbesondere der Frost im Frühjahr wirken sich verheerend auf französische Winzer aus

Rennes – Die Weinproduktion in Frankreich dürfte heuer wegen schlechten Wetters drastisch zurückgehen. Das französische Landwirtschaftsministerium erklärte am Freitag in Paris, 2017 würden voraussichtlich 37,2 Millionen Hektoliter Wein erzeugt und damit um 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Produktion läge zudem 17 Prozent unter dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre.

Hauptverantwortlich ist demnach Frost im Frühjahr, der unter anderem die Weinbauregion Bordeaux und weitere Gebiete im Südwesten, das Elsass und den Jura betraf. Später kamen noch Hagel und Trockenheit hinzu. (APA, 25.8.2017)