Vermeintliche Story von "Half-Life 3" geleaked

Autor der legendären Spielereihe veröffentlichte ein Skript auf seiner Webseite

"Half-Life 3 confirmed" – dieser Satz ist bei Spielern im letzten Jahrzehnt zum Meme geworden. Damit ist der dritte Teil der "Half-Life"-Reihe gemeint, der von Valve- und Steam-Gründer Gabe Newell vor Jahren noch als bestätigt galt. Seit 2012 ist es allerdings ruhig um die Serie geworden und der Hersteller wiederholte seitdem in Interviews die Phrase "I have nothing to say about Half-Life 3". Nachdem die letzte Episode mit einem Cliffhanger endete, wünschen sich Fans nichts sehnlicher, als einen weiteren Teil, der die Geschichte weitererzählt.

Nun hat Marc Laidlaw, einer der Autoren der "Half-Life"-Reihe, ein Skript auf seiner persönlichen Webseite veröffentlicht. Darin wird die vermeintliche Story vom dritten Teil erzählt, jedoch sind die Namen der Charaktere abgeändert und ihre Geschlechter vertauscht. Der massive Andrang auf der Seite führte schließlich dazu, dass diese temporär nicht mehr verfügbar war. Auf Twitter klärte der Autor nun das Ganze auf.

My website's down for now. I guess fanfic is popular, even a genderswapped snapshot of a dream I had many years ago. — Marc Laidlaw (@marc_laidlaw) August 25, 2017 Die Webseite des Autors ist zum Zeitpunkt des Artikels noch down

"Fan-Fiction"

In seinem Tweet nannte Laidlaw die Geschichte eine "Fan-Fiction", die er vor Jahren hatte. Es war ein erstes Konzept dafür, wie er sich das Ende des Abenteuers vorgestellt hatte. Mittlerweile arbeitet keiner der ursprünglichen Autoren der "Half-Life"-Serie mehr bei Valve. Nach einem Jahrzehnt dürften Fans also froh sein, dass sich die Verantwortlichen zumindest Gedanken um den Verlauf der Story gemacht haben. Laut Laidlaw liegt es an Valve, das Spiel fortzusetzen. Da er allerdings zu den Autoren zählte, ist der Inhalt des Skripts das offiziellste, was bisher der Öffentlichkeit preisgegeben wurde.

Schadensbegrenzung

Möglicherweise ist der Tweet das Resultat einer Ermahnung durch Valve. Falls diese die Geschichte tatsächlich fortführen wollten, dürfte das Skript streng vertraulich gewesen sein. Auch wenn die Namen abgeändert wurden, die Handlung weist sehr stark auf "Half-Life 3" bzw. "Half-Life 2 Episode 3" hin. Die Rechte für die Spielereihe liegen nach wie vor bei Valve.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels war die Webseite noch immer nicht online. Der Text wurde allerdings mehrfach kopiert und im Internet veröffentlicht. Der User Jackathan stellte zwei Versionen auf GitHub – einmal das Original und einmal eine korrigierte Variante, bei der die Namen richtiggestellt wurden. (ke, 25.8.2017)