Reno übernimmt acht Filialen aus Vögele-Shoes-Insolvenz

25 Mitarbeiter können weiterarbeiten

Wien – Nachdem die Vorarlberger Schuhfirma PKTS – bis Ende 2016 als Vögele Shoes GmbH bekannt – Anfang des Jahres pleitegegangen ist, wollte die deutsche Schuhkette Reno bis zu 20 Filialen aus der Vögele-Insolvenz übernehmen. Acht sind es nun geworden, teilte Reno am Freitag mit. Wie viele Filialen es werden konnten, hing von der Kartellbehörde ab, die ihre Prüfung inzwischen abgeschlossen hat.

Drei der neuen Filialen finden sich in Tirol, je zwei in der Steiermark sowie in Vorarlberg und eine in Kärnten. Die bisher bei Vögele-Shoes beschäftigten Mitarbeiter – 25 an der Zahl,– werden von Reno übernommen und weiterbeschäftigt.

Reno teilte weiters mit, dass das Unternehmen Möglichkeiten weiterer Geschäftseröffnungen in Österreich plane. Man sei auf Expansionskurs. Laut dem Verkaufsmanager für Österreich, Frank Margraf, ist hierzulande die Restrukturierung der Firma abgeschlossen. Der Ausbau des Filialnetzes sei ein weiterer Schritt, um das Wachstum in Österreich voranzutreiben. (APA, 25.8.2017)