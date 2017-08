Kabul: Tote nach Selbstmordattentat in schiitischer Moschee

Regierung bestätigt "Terroranschlag", Polizei sprich von Opfern, nennt aber vorerst noch keine Einzelheiten

Kabul – In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich am Freitag in einer schiitischen Moschee ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Polizeisprecher Abdul Basir Mujahid sagte, das Zünden des Sprengsatzes habe Opfer verursacht, nannte aber keine konkreten Zahlen – und sagte auch nicht, ob es sich um Tote oder Verletzte handelt. Später teilte die Regierung mit, auch Bewaffnete hätten vor der Moschee das Feuer eröffnet. Es gebe mindestens zwei Tote.

Das Innenministerium in Kabul bestätigte, dass es einen Terroranschlag gegeben habe. Zu diesem bekannt sich zunächst niemand. Gewalt gegen Schiiten geht in Afghanistan aber zumeist von den sunnitischen Taliban oder der ebenfalls sunnitischen Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aus. (red, APA, 25.8.2017)